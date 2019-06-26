ضبط كميات من الأسلحة والوقود بولاية كسلا

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا خلال مداهمة لأحد أوكار شبكات تهريب السلاح، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة داخل منزل مشيد بالمواد المحلية ببلدة كرمشين بالقرب من منطقة نزلة العمدة بمحلية ريفي كسلا .

وتم توقيف 4 متهمين من بينهم امرأة بجانب ضبط 1600 جركانة وقود سعة 17 جالوناً و200 رولة مشمع تنجيد ومرقة رز ودونت بلاغات في مواجهة المتهمين.

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ووقف مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة حقوقي عثمان علي محمد الفضلي، على المضبوطات بالموقع المتقدم للمكافحة قبالة مطار كسلا وحذر مدير شرطة الولاية المجرمين من اللعب بمقدرات الشعب، ودعا المواطنين للتبلغ الفوري عن أي ظواهر وأبدى الفضلي تقديره لإنجازات شرطة مكافحة التهريب المتواصلة وسيرتها الحسنة على مستوى البلاد، وأكد مضي الولاية قدماً في كبح جماح كافة الجرائم.

من جانبه كشف العقيد شرطة حاتم محمد أحمد، مدير الجمارك بالقطاع الشرقي،بحسب الشروق – كشف محتويات الضبطية وقال عقب توافر معلومات تم تكوين لجنة عليا برئاسته ومدير المكافحة والمقدم الحسن حسين قائد العمليات، حيث تم وضع خطة محكمة قامت بتنفيذ العملية النوعية بقيادة فريق مكون من 13 فرداً بقيادة نقيب شرطة.

من جانبه قال مدير شرطة مكافحة التهريب بالولاية، العقيد شرطة صالح إدريس، إن المضبوطات تمثلت فى 53 قطعة سلاح بينها قطعة سلاح قناصة وجي 4 و50 كلاش وذخيرة ومواد أخرى تقدر بالمليارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)