معينات طبية من “قوات الدعم السريع” لإبراهيم مالك

امتدح مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، المكلف بابكر محمد علي، يوم الأربعاء، الدعم الذي قدمته قوات “الدعم السريع” لمستشفى إبراهيم مالك التعليمي، والمتمثل في عربة وعدد من مكيفات التبريد ونقالات وكراسي لحمل المرضى الذي تم بمباني المستشفى.

ودعا ممثل قوات “الدعم السريع” العميد جمال جمعة محمد، بحسب الشروق – إلى ضرورة تحسين الصورة الذهنية لقوات “الدعم السريع” التي تؤدي دورها الوطني تجاه المواطن، وقال بابكر، إن الدعم يعد كبيراً للقطاع الصحي بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.

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وثمن المدير العام لمستشفى إبراهيم مالك، عبدالمنعم بشير، دعم قوات “الدعم السريع” الكبير الذي قدمته للمستشفى، كاشفاً عن أن أغلب مواطني ولاية الخرطوم والولايات يعالجون في إبراهيم مالك، لافتاً إلى وجود 4 غرف عمليات في الجراحة إضافة إلى قسم متخصص في العظام مع وجود قسم متكامل للنساء والتوليد.

وقال عبدالمنعم إن عدد العمليات في الشهر الواحد يتراوح ما بين 700- 1000 عملية. وأضاف عبدالمنعم، أنه تم إرجاء توسيع المباني بالمستشفى لزيادة التردد والعمليات، مشيراً إلى أن علاج 70 ألف سوداني بالخارج يكلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون دولار في السنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)