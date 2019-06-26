بالفيديو: عريضة مليونية ضد شركات الاتصالات وحماية المستهلك تهدد:(حندفعها دم قلبها) لصالح المشتركين

هددت جمعية حماية المستهلك شركات الاتصالات برفع دعوى قضائية بسبب قطع خدمة الانترنت ومطالبتها بتعويض المشتركين عن الاضرار التي لحقتهم حيث قال ياسر ميرغني رئيس الجمعية:(نحن شركات الاتصالات دي حندفعها دم قلبها قصاد قطع الانترنت وحتعوضنا والتعويض حسب استخدام الزول) . وكشف ميرغنى عن إعداد عريضة مليونية لجمع توقيعات من المشتركين تمهيداً لرفعها للقضاء استناداً إلى قانون حماية المستهلك الذي تم توقيعه مؤخراً حيث قال :(يحق لينا أن نرفع دعوة نيابة عن المستهلكين) موضحاً بأن تلك الدعوى تستند إلى قانون حماية المستهلك 2019 الذي تم توقيعه يوم 19يناير أثناء اندلاع الاحتجاجات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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