بداية ملء خزان جبل أولياء

التاريخ: 26-يونيو-2019
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أعلن المدير العام لشؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، بلة أحمد عبدالرحمن، بداية الملء الأول لخزان جبل أولياء اعتباراً من الأول من يوليو وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.
وأشار بلة بحسب الشروق – إلى أن انخفاضاً سيحدث للمناسيب خلف الخزان وارتفاع للمناسيب أمامه، ما يستدعي المواطنين الذين يهمهم الأمر عمل التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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