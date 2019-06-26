“الأبحاث الجيولوجية” تنفي حدوث هزة أرضية بسنار

التاريخ: 26-يونيو-2019
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نفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الأربعاء، حدوث هزة أرضية بقرية بابنوسة بولاية سنار، مبينة أن القرية لم تتأثر بهزة أرضية وإنما تأثرت بالأعاصير والأمطار الرعدية التي خلفت تلفاً بمحطة المياه بالمنطقة وانهيار بعض المنازل.
وقال المدير العام المكلف للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أبوبكر خوجلي، إن حدوث الهزة الأرضية لا تقتصر آثاره على منطقة محددة ولكن يمتد تأثيره إلى المناطق المجاورة.
وأكد بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الهيئة لم ترصد أو تسجل أي هزة أرضية في البلاد، مضيفاً أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لها مراصد بجميع أنحاء البلاد، وتم عبرها مراجعة وقياس الزلازل بالمنطقة ولم يتم تسجيل أي زلزال بها.
وأضاف أن الهيئة اتصلت بمكتب الأبحاث التابع لها بسنار وتمت زيارة منطقة الحدث، للتأكد من المعلومات التي وردت بحدوث هزة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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