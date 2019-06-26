وسام التفوق للطالبة “إسراء” أولى الشهادة السودانية

التاريخ: 26-يونيو-2019
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أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بعد الإطلاع على المرسومين رقم (3) و(8) لسنة 2019م وعلى توصية وكيل وزارة التربية والتعليم بمنح وسام التفوق للطالبة إسراء صلاح الدين تقديراً لجهدها ومثابرتها وتفوقها في إحراز المركز الأول فى امتحان الشهادة السودانية للعام 2018م-2019م وحفزاً لأقرانها بحسب ما نقلته سونا.
وقد أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين من مدرسة الشيخ حمد بعطبرة المركز الأول بنسبة %97.4.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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