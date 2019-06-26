برهان يقيل مدير عام المواصفات والمقاييس

التاريخ: 26-يونيو-2019 فى : أخبار 107 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بالرقم (189) لسنة 2019م يقضي بتعيين المهندس شريف محمد شريف مديراً عاماً للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، خلفاً للدكتور عوض محمد أحمد سكراب بحسب سونا.

وتسلم المهندس شريف محمد شريف مهام إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة البروفيسور هاشم محمد الهادي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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