التاريخ: 26-يونيو-2019
12 مشاهدة
اعتقلت قوات أمنية اليوم الأربعاء مهندسين وفنيين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بحي “الرياض” بالعاصمة الخرطوم.
وقال تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء (إحدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين) في بيان له على صفحته بالفيس بوك ، إن عملية الإعتقال تمت وسط أجواء من التخويف والترويع وأضاف: “لازال جهاز الأمن يمارس أساليبه في القمع وتم اعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بالرياض وسط أجواء من التخويف والترويع”.
وطالب التجمع مدير عام شركة التوزيع بالوقوف في صف منسوبيه ، محذرين من تصعيد جديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقالات وسط مهندسين وفنيين بالكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.