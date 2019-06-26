اعتقالات وسط مهندسين وفنيين بالكهرباء

اعتقلت قوات أمنية اليوم الأربعاء مهندسين وفنيين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بحي “الرياض” بالعاصمة الخرطوم.

وقال تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء (إحدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين) في بيان له على صفحته بالفيس بوك ، إن عملية الإعتقال تمت وسط أجواء من التخويف والترويع وأضاف: “لازال جهاز الأمن يمارس أساليبه في القمع وتم اعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بالرياض وسط أجواء من التخويف والترويع”.

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وطالب التجمع مدير عام شركة التوزيع بالوقوف في صف منسوبيه ، محذرين من تصعيد جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)