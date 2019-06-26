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توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح عاتية بعدد من الولايات

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 26-يونيو-2019

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توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح عاتية بعدد من الولايات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي، تكوُّن سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد.

 

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وأشارت الهيئة بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى أن الولايات التي ستتأثر بهطول الأمطار والرياح العاتية هي ولايات: الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال وغرب وجنوب كردفان وغرب وجنوب دارفور.

 

وناشدت وحدة الإنذار المبكر مستخدمي الطرق السريعة وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة وأخذ التدابير اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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