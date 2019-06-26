“صبي” يقتل عمه بالوادي الأخضر

فجعت مدينة الصحفيين بالوادي الأخضر بجريمة قتل بشعة نفذها “صبي”، عندما أقدم على قتل عمه “الخمسيني” بواسطة سلاح أبيض وهو عبارة “عصا أصابها به إصابة مميتة أدت لوفاته في الحال نتيجة سقوطه وحدوث نزيف”.

وأصاب الذهول مواطني المنطقة لبشاعة الجريمة التي ارتكبها “الصبي” منتصف النهار في منطقة خالية من المارة على طريق الأسفلت في مدخل مدينة الصحفيين.

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ووفقاً لإفادات الأهالي الذين خفوا لمنزل الفقيد بعد مباشرة الشرطة لإجراءاتها والقبض على الجاني بمنطقة “السدير” عند مدخل مدينة الصحفيين، فإن المقتول كان رجلاً طيب الأخلاق وذا خلق ويعمل في مدينة الصحفيين في بيع الماء عن طريق كارو.

وأشار عدد من المواطنين بحسب الشروق – إلى أن الصبي ارتكب الجريمة بعد نقاش محدود مع عمه الذي كان في طريقه إلى منزله بعد نهاية يوم شاق من العمل. وامتدح المواطنون خلق المتوفي وتعامله الكريم من كل ساكني الوادي الأخضر ومدينة الصحفيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)