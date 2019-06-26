الدعم السريع: عناصر تتبع للحركات المسلحة تشوه صورة قواتنا

التاريخ: 26-يونيو-2019
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أكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، أن جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة في الاعتصام كانت وراء حملات تشويه صورة الدعم السريعة، وأن هذه المجموعات تتحرك كفصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع.
وأبان أن هذه الفصائل يتم نقلها عبر ناقلات تقوم بتوزيعهم في عدة مناطق لإثارة التفلتات، وأضاف أن وجود القوات في المدن فرضته الظروف الأمنية بعد حملات تحييد الشرطة والأمن، وأن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان.
وتابع بأن قوات الدعم السريع شاركت في عاصفة الحزم بقرار من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المقدسة، وعملت في اليمن مع القوات السعودية والإماراتية وحققت نجاحات ولها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفند اللواء عثمان بحسب شبكة الشروق – المزاعم والحملة الممنهجة ضد قوات الدعم السريع واستغلال صور إخلاء منطقة كولمبيا للإساءة لها، إلى جانب دمغها بتجنيد الأطفال، مبيناً في هذا الخصوص أن وفداً أميركياً زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد في الدعم السريع يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني، مؤكداً انضباط الدعم السريع وأن لها قسم ولاء، ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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