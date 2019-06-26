أعاد طلاب المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة الزخم الثوري للشوارع بعد تسييرهم لموكب بمدينة ود مدني حاضرة الولاية وذلك يوم الخامس والعشرين من يونيو الجاري حيث كان الطلاب يرددون الشعارات التي كانت تتردد خلال مواكب التظاهرات والاحتجاجات التي أطاحت بالمخلوع البشير وأبرزها (حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب).
هذا وقد وجد موكب الثانويات بولاية الجزيرة صدى كبيراً وسط الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب أحد المقيمين بالخارج معلقاً على الموكب قائلا:( إذا ديل أولاد وبنات الثانوي فاضمنوا انو البلد دي فعلاً عندها مستقبل ديمقراطي عادل ومستنير شكراً ود مدني وقدام بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : طلاب الثانويات بالجزيرة يشعلون الشوارع بهتافات الثورة ويجددون زخم الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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