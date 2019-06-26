مياه النيل والخزانات تعلن عن موعد بداية الملء الأول لخزان جبل أولياء

أعلن المدير العام لشؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، بلة أحمد عبدالرحمن، بداية الملء الأول لخزان جبل أولياء اعتباراً من الأول من يوليو وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وأشار بلة إلى أن انخفاضاً سيحدث لمناسيب خلف الخزان وارتفاع للمناسيب أمامه، ما يستدعي المواطنين الذين يهمهم الأمر عمل التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.