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السعودية تتخذ إجراءات جديدة بشأن المستثمرين الأجانب

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خففت هيئة السوق المالية ، القيود المتعلقة بتملك المستثمرين الأجانب 49 في المئة، من أسهم الشركات المدرجة.

ذكرت ذلك الهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها طبقت مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة.

وتهدف الإصلاحات السعودية لجعل سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، مركز جذب للمستثمرين والمصدرين الأجانب.

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وذكرت الهيئة أن التحرك الجديد يستهدف المساعدة في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

ولفتت إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة الملكية المستهدفة للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، مشيرة إلى أنه يتعين على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين بعد تاريخ الملكية قبل التصرف فيها.

تأتي تلك الإجراءات ضمن دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعيا منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتأتي تماشيا مع خطتها الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية)، وضمن أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي)، الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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