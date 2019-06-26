تعيين مدير جديد لهيئة المواصفات والمقاييس

تسلم المهندس شريف محمد شريف، مهام إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، عقب تعيينه بقرار من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مديراً عاماً للهيئة، خلفاً للمدير العام السابق، عوض محمد أحمد سكراب. الجدير بالذكر أن مراسم التسليم والتسلم جرت برئاسة الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، هاشم محمد الهادي.

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