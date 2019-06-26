بالفيديو: رحلة وحيد القرن من أوروبا إلى القارة الأفريقية

نقل 5 من حيوان وحيد القرن الأسود الشرقي المولودة في أوروبا إلى القارة الأفريقية.
شحنت الحيوانات في صناديق عن طريق الجو والبر، في رحلة استغرقت أكثر من 30 ساعة من جمهورية التشيك التي تبعد 6 آلاف كيلومتر عن القارة الأفريقية.
وصلت الحيوانات إلى حظائر مسيجة بصورة مؤقتة في رواندا، قبل إطلاقها إلى البرية.
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