الدعم السريع تدافع عن موقفها بشأن فض الاعتصام

كشف مدير دائرة العمليات بالدعم السريع اللواء عثمان حامد عن 750 قنطار بنقو بجانب 20 ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع في مداهمة منطقة كولومبيا.

وجدد حامد خلال مخاطبته منبر سونا للأنباء أمس، بعدم تورُّطهم في فض الاعتصام بالقيادة العامة وقطع بأن التحقيقات هى الفيصل لتوضيح الملابسات وقال أن فض الاعتصام كان عبر قوة مشتركة، وتعهد حامد بالقضاء على المخدرات التي وصفها بالخطر الداهم و”السم الهاري” عبر خطة مدروسة. في ذات السياق كشف مندوب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حصد (250) ألف شخص عبر المخدرات سنويا.

لافتا إلى الكشف عن الضبطيات التي أسفرت عن ضبط خلال العام 2017 ضبطيات عالية من الترامادول والتي قفزت خلال العام 2018 وارتفعت من (1500) حبة إلى 24 ألف حبة وقال إن حاوية مدني التي تم ضبطها كانت تبحث عن سوق لها داخل السودان مؤكدا ارتفاع نسبة دخول الهروين في السودان وبلغت أكثر من (1000) كيلو خلال العام 2018 بجانب 331 طن مهربة وعابرة للحدود تم ضبطُها في عرض البحر الأحمر، وأشار إلى انخفاض منشِّط الكبتاغون إلى (75) ألف حبة خلال العام 2018.