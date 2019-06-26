مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا عن مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات للمسلحين غربي البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في إقليم بنيشنقول قماز. يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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