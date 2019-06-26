أبدى الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر اندهاشه حيال ما وصفه بتنصُّل المجلس العسكري الانتقالي من الاتفاق الذي أكَّد على حصولهم على (67%) من المجلس التشريعي بجانب تشكيل الوزارة بالكامل.
وقال عمر في تصريحٍ بثته قناة الحدث مساء أمس مقترح الوساطة الأثيوبية والذي هو ثمرة التفاوض طيلة الفترة الماضية، وفي سياق آخر أوضح عمر أن قوى الحرية والتغيير ستلتقي اليوم الأربعاء بالوفد الزائر الممثل لمجموعة دول “الترويكا” لبحث الأوضاع على ضوء العقبات التي تعترض التفاوض.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءٌ مرتقب بين قوى الحرية والتغيير ووفد ” الترويكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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