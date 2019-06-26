أول تعليق من "وردة" علي استبعاده من المنتخب المصري

علق عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، على الفيديو الخارج الذي نُشر له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وتسبب في استبعاده من معسكر الفراعنة بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

وقال وردة :"الفيديو مُفبرك.. أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مفبركة ولا أساس لها من الصحة".



وأضاف لاعب باوك اليوناني :" لقد أبلغت جهاز المنتخب بهذا الأمر".