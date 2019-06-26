علق عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، على الفيديو الخارج الذي نُشر له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وتسبب في استبعاده من معسكر الفراعنة بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.
وقال وردة :"الفيديو مُفبرك.. أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مفبركة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف لاعب باوك اليوناني :" لقد أبلغت جهاز المنتخب بهذا الأمر".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "وردة" علي استبعاده من المنتخب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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