على هامش ورشة المنامة.. البحرين تؤكد: لا يوجد ما يعرف بصفقة القرن

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن البحرين لا تشكك في حكمة الولايات المتحدة في التعامل مع الأمور بما يحفظ الأمن والاستقرار وسلامة شعوب المنطقة.

وأضاف خلال مقابلة مع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، إن مستوى المشاركة في ورشة المنامة "السلام من أجل الازدهار"، يأتي على مستوى عال، مشيرًا إلى أن هناك تمثيل كبير من الدول المهمة.

وصرح "بن أحمد" قائلًا: "هناك خطة واضحة عرضت على الجميع من قبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ليلة البارحة"، مشيرًا إلى أن الورشة فيها الكثير من المشاركين من الحكومات ومن القطاع الخاص وشركات كبيرة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكثير من المؤسسات التنموية.

وأكد وزير الخارجية البحريني، إنه لا يوجد ما يعرف بصفقة القرن، وصرح قائلًا: "ليس هناك صفقة، لأن الصفقة تكون شيئًا متفق عليه مسبقًا، وهذا ليس مطروحًا ولم يحدث".

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وتابع: "نحن نرى أنها خطة أمريكية ستطرح كما طرح من قبلها لذلك يجب التعامل معها بإيجابية أما إذا رؤوها منقوصة وغير كاملة ولا تحقق طموحاتهم فلهم الرأي في المقام الأول ونحن نحترمه".

وقال "بن أحمد": "هذه الورشة تمضي قدمًا بتحقيق الحياة الأفضل ليس فقط للشعب الفلسطيني بل أيضًا لدول المنطقة".

وأضاف: "نرى أن الورشة فرصة مهمة لتحسين المناخ والوصول إلى السلام، هذا فقط ما هو معروض في البحرين من مشاريع جبارة طموحة تتعلق بالاتصال والوصول ما بين المناطق الفلسطينية وتطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية وأمور كثيرة نتمنى لها التوفيق".