وزير الاقتصاد الألماني: مشروعات شركاتنا في مصر نماذج نجاح

أشاد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات، مؤكدًا أن مصر أصبحت هي أرض الفرص الاستثمارية المتنوعة، داعيًا المستثمرين الألمان إلى زيادة استثماراتهم في مصر.

وخلال كلمته بالجلسة الرئيسية للمنتدى العربي الألماني، الذي تحل مصر ضيف شرف به، أكد "الوكيل" أهمية تدشين تعاون مصري ألماني في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، للاستفادة من وجود عمالة مصرية كبيرة في تلك الدول.

وأشار "الوكيل" إلى أن السوق التي تمثلها الدول العربية وألمانيا تعد سوقًا ضخمة، وأن التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة تمثل فرصًا يجب استغلالها لزيادة حركة التجارة.

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فيما أعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر ألتماير، خلال كلمته أمام المنتدى، عن اعتزاز ألمانيا بالتعاون مع الدول العربية، وباختيار مصر ضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، مؤكدًا سعادته بالنجاحات التي حققتها الشركات الألمانية في مصر، ومشروعاتها التي باتت تمثل نماذج نجاح.

وأشاد "ألتماير" بما تمتلكه مصر من عمالة مدربة، مؤكدًا أن بعض الشركات الألمانية العاملة في مصر بلغت نسبة العمالة المصرية بها ٩٥٪؜، وأن ذلك يرجع إلى مهارة العامل المصري، داعيًا إلى استغلال فرصة تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية، من أجل تعزيز الانخراط مع دول القارة، وزيادة حجم التجارة.