عاجل.. إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار في فيينا (فيديو)

إصابة 4 أشخاص بجروحٍ خطيرة بعد انفجار يحتمل إنه ناتج عن تسرب غاز في فيينا. ووفقا للبيانات الأولية، فإن الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيا في أحد المبنيين. كما أصيب 4 اشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار.

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