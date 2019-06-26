اعتقال مهندسيين وفنيين بالكهرباء

اعتقلت قوات أمنية في السودان اليوم مهندسيين وفنيي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بحي “الرياض” بالعاصمة الخرطوم.

وقال تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء (إحدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين) في بيان اليوم “الأربعاء” ، إن عملية الإعتقال تمت وسط أجواء من التخويف والترويع واضاف: “لازال جهاز الأمن يمارس أساليبه في القمع وتم اعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع بالرياض وسط أجواء من التخويف والترويع”.

يذكر أن قوات أمنية اقتحمت أمس المعمل القومي للدم “إستاك” لفض وقفة إحتجاجية نذفا عاملون بالمعمل.