قرار نهائي.. ريال مدريد يؤجل صفقة القرن!

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد قرر تعطيل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حتي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن إدارة الريال بقيادة فلورنتينو بيريز، لا يريد إفساد العلاقات مع ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي، وينتظر ظروفًا أفضل لترتيب عملية جلب مبابي إلى سانتياجو برنابيو.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن مبابي لن يغادر النادي الفرنسي هذا الصيف، ولم يضف اللاعب نفسه أي شيء آخر على هذه الكلمات سوى الرغبة في مسؤولية أكبر وتحديات جديدة.

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وأشار المصدر إلى أن الوضع في باريس سان جيرمان تغير حتى بالمقارنة مع عدة أشهر سابقة، هناك توتر داخل النادي. وبالتالي تريد إدارة الفريق الإسباني تجنب أي خطوات خاطئة من شأنها أن تنعكس سلبا على عملية البحث عن التعاقد مع مبابي على المدى الطويل.

يذكر أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتعاقد مع كل من، النجم البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والمهاجم البرازيلي رودريغو غويس، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فرلان مندي.

وتصدر كليان مبابي (20 عاما) قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم، للموسم (2018-2019)، برصيد 33 هدفا سجلها خلال 29 مباراة.