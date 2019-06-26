أخبار لا تفوتك| مفاجأة بشأن "البشير".. ورسائل لـ"المهدي" (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



"شتائم وتهديد وهروب".. تفاصيل لحظة اعتقال البشير

روى عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق رُكن ياسر العطا، تفاصيل الدقائق الأولى لاعتقال الرئيس السابق عُمر البشير من منزله بضاحية كافوري في مدينة الخرطوم بحري السودانية.

وقال العطا في تصريحات صحفية، إنه وقع الاختيار على الفريق عبد الفتاح البرهان لإخطار البشير في 11 أبريل الماضي بضرورة التنحّي عن الحُكم لتهدئة الأوضاع في الشارع السوداني.

وبسؤاله عن سبب اختيار البرهان، الذي يرأس حاليًا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، أجاب العطا: "لأننا كُنا نضعه (على رأس الشغلانة)".

وأوضح العطا أنه بمجرد إبلاغ البشير بهذا الأمر، احتجّ على الأمر في البداية وهمّ يوجّه شتائم لبعض القيادات المُقرّبة من البرهان، متوقعًا أن تقف معه بعض الشخصيات. عقب ذلك، ذهبت قوات عسكرية إلى منزل البشير واعتقلته.

وعن لحظة اعتقال البشير وشقيقه عبدالله من منزل الأول، روى العطا أن الرئيس السوداني السابق بدا عاديًا ولم يتحدّث مُطلقًا، فيما حاول شقيقه المُقاومة وقال للعطا: (الدوشكا حتدور)، فردّ البشير على شقيقه: "يا عبدالله اسكت"، ثم نُقِل الاثنان إلى سجن كوبر في سيارتين منفصلتين.

أما شقيقه الآخر، العبّاس البشير، فأشار العطا إلى أنه كان متواجدًا قبل ساعة من وصول القوات ثم لاذ بالفرار.

المهدي: التسرع قد يدخل السودان في نفق مظلم

حذر الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحزب في العاصمة الخرطوم، من التسرع الذي قد يدخل السودان في نفق مظلم.

وأكّد رئيس حزب "الأمة القومي" في السودان الصادق المهدي: "إننا نرفض التصعيد قبل معرفة موقف المجلس العسكري الانتقالي في السودان"، قائلا: "إنّنا لا نوافق على تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين". وبيّن أن "المبادرات المطروحة مقدّمة للتوصّل إلى اتفاق في السودان".

وأشار الصادق المهدي إلى أن المبادرات المطروحة مقدمة للتوصل لاتفاق في السودان مشيرا إلى أنهم لا يوافقون على تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين موضحًا أن "هناك تقصيرًا من جانب "قوى الحرية والتغيير" في الاستجابة للمطالب". وأعلن "إننا تجاوزنا الخلافات داخل "قوى الحرية والتغيير"، محذّرا من "أيّ اضطرابات في السودان، واستقراره مهم للعالم".

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وأكد الصادق المهدي أن المجلس العسكري مستمر في حكم البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

المبعوث الأمريكي للسودان يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء " دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان قادما من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السودانية .

وتعد هذه أول زيارة لبوث إلى القاهرة منذ إعادة تعيينه مبعوثا أمريكيا للسودان.

من المقرر أن يلتقى بوث خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين المصريين إلى جانب لقاء عدد من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر لبحث آخر تطورات الوضع في السودان على ضوء زيارته للخرطوم .

وكان المبعوث الأمريكي قد التقى خلال الساعات الماضية مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني حيث اقترح المبعوث الأمريكي إجراء انتخابات خلال عام واحد.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت في يونيو الجاري تعيين السفير " دونالد بوث " مبعوثا أمريكيا خاصا إلى السودان حيث أعيد تعيينه في هذا المنصب بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد عينه مبعوثا أمريكيا لدى السودان في عام 2016 لعلاج الأزمة مع دولة جنوب السودان .

نائب رئيس المجلس العسكري: نأمل عدم استجابة الشعب لتظاهرة 30 يونيو

أعرب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن أمله في ألا يستجيب الشعب السوداني للتظاهرة المليونية يوم 30 يونيو/ حزيران.

جاء ذلك، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران، مجيبا عن سؤال حول كيفية تعامل المجلس العسكري مع التظاهرة المليونية، التي يجري الدعوة لها يوم 30 يونيو.

وقال حميدتي: "إذا كان تظاهرات سلمية ولا يوجد فيها انحراف عن الطريق السلمي، سنحميها، وندعمها لتوصيل رسالتها"، مضيفا: "التظاهرات السلمية والحضارية نحن سنحميها".

وتابع: "لكن أنا اقول أن الشعب السوداني فهم وعرف، والشعب السوداني شعب واعي، وأنا أتمنى ألا يستجيب الشعب السوداني لهذه التظاهرة".