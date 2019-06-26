أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة متهمين اثنين وهما يعملان في القوات النظامية تم ضبطهما بالقرب من وحدتهما وهما في حالة سكر وكانت جلسة أمس محددة للحكم ولغياب المتهم الأول تم إرجاؤها.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تأمر بإعلان نظاميين عن طريق وحدتهما لضبطهما وهما مخمورين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.