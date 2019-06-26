المحكمة تأمر بإعلان نظاميين عن طريق وحدتهما لضبطهما وهما مخمورين

أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلسة متهمين اثنين وهما يعملان في القوات النظامية تم ضبطهما بالقرب من وحدتهما وهما في حالة سكر وكانت جلسة أمس محددة للحكم ولغياب المتهم الأول تم إرجاؤها.

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