آبل تستحوذ على شركة مطورة لتقنيات القيادة الذاتية

أعلنت آبل عن صفقة جديدةـ غرضها تعزيز قسم تطوير تقنيات القيادة الذاتية للمركبات، حيث استحوذت على الشركة الناشئة Drive.ai المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تعمل في المجال لعدة سنوات وتم تقييمها في الفترة الماضية بحوالي 200 مليون دولار أمريكي.

وكانت هناك العديد من الأطراف المهتمة بالاستحواذ على Drive.ai، إلا أن آبل حسمت الصفقة في النهاية بحسب تصريحات الشركة الناشئة.

ومن جهة آخرى، فقد أخبرت Drive.ai صحيفة San Francisco Chronicle أنها أبلغت السلطات بإغلاق مشروعها بعد الاستحواذ وتسريح 90 موظفًا من طاقم الشركة، بينما سينضم عشرات الموظفين غيرهم من أقسام الشركة المختلفة إلى آبل ضمن طاقم قسم السيارات ذاتية القيادة ويشمل ذلك مهندسي المعدات (هارد وير) أو الأنظمة (سوفت وير) التي يتم استخدامها في تقنيات القيادة الذاتية.

وعلى الرغم من تقييم الشركة المطورة لتقنيات القيادة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي بنحو 200 مليون دولار أمريكي قبل فترة، إلا أن صفقة الاستحواذ بحسب تقرير موقع Axios لم تكلف أكثر من 77 مليونًا،

وقال الموقع إن آبل رفضت الحديث عن قيمة الصفقة بالعلن بعد إتمامها، لكن المصادر الأخرى كشفت عن القيمة المالية.