"باريوس" ملك التمريرات في كوبا أمريكا

بعد تأكد غياب لاعب الوسط كارلوس سانشيز عن بطولة كوبا أمريكا 2019 للإصابة، تسربت مشاعر القلق لنفوس أنصار المنتخب الكولومبي، ليحمل زميله ويلمار باريوس بمفرده مسؤولية ضبط إيقاع الفريق.

وبعد أن قدم مع ناديي بوكا جونيورز الأرجنتيني وزينيت بطرسبرج الروسي، مباريات لن تنساها ذاكرة كرة القدم، استطاع باريوس تغيير الفكرة النمطية عن لاعب الوسط المدافع، لكونه يبرع أيضا في تمرير الكرة بشكل سليم بدون أخطاء تذكر.

واكتسب باريوس مهاراته الفائقة في تمرير الكرات بشكل سليم، خلال فترة احترافه في بوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت قيادة المدرب الكبير جويرمو باروس سكوليتو، حيث يفرض أسلوب لعب هذا الفريق على لاعب الوسط المدافع، ضرورة استخلاص الكرات من أقدام المنافسين وتسليمها في نفس الوقت بشكل جيد، لزملائه في الخط الهجومي.

وتعد نسبة فاعلية التمريرات التي قام بها باريوس، خلال الدور الأول من النسخة الجارية لكوبا أمريكا، هي أكثر ظواهر هذه البطولة تميزا، فقد وصلت إلى 95.6 %.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريوس هو اللاعب صاحب التمريرات الأكثر دقة في كوبا أمريكا حتى الآن، بعد أن لعب مباراتين كاملتين في دور المجموعات، أمام كل من الأرجنتين وقطر، إلى جانب جزء من مباراة باراجواي.

كما أشادت بقدراته وفاعليته الكبيرة في وسط ملعب المنتخب، حيث يعتبر المسؤول الأول عن إفساد هجمات المنافس، ثم تمرير الكرة بشكل سليم.

وأوضحت الصحيفة أن باريوس في الوقت الحالي، يعد جزءا من العمود الفقري للمنتخب الكولومبي، بجانب اللاعبين دافيد أوسبينا ودافينسون سانشيز وخاميس رودريجيز وراداميل فالكاو.