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سفينة تقل 42 مهاجرًا تتحدى الحظر وتدخل المياه الإيطالية

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صرحت جماعة إنسانية ألمانية ان سفينتها التي تم إنقاذها قبالة ليبيا قبل أسبوعين، وتقل 42 مهاجرًا، دخلت المياه الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوسا في أقصى جنوب البلاد في منتصف اليوم الأربعاء في تحد لحظر صريح من قبل وزارة الداخلية المتشددة في البلاد. ورد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قائلًا إنه لن يسمح لأي من المهاجرين بالنزول وهدد بانفاذ قوة القانون.

وقد اوضح سالفيني ان "حق الدفاع عن حدودنا مقدس". واصر على أن القارب كان يجب أن يرسو في موانئ أخرى خلال المواجهة المستمرة منذ أسبوعين، وألا يبقى بالقرب من إيطاليا، مشيرا الي مالطا وتونس، وكذلك الموانئ الأوروبية الشمالية.

قالت سي ووتش إن المهاجرين أصبحوا يائسين بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء استئنافهم بالسماح لهم بالنزول إلى إيطاليا، ونتيجة لذلك، اضطر القبطان ظهر اليوم إلى دخول المياه الإقليمية الإيطالية بموجب قانون الطوارئ.

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