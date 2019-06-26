سفينة تقل 42 مهاجرًا تتحدى الحظر وتدخل المياه الإيطالية

وقد اوضح سالفيني ان "حق الدفاع عن حدودنا مقدس". واصر على أن القارب كان يجب أن يرسو في موانئ أخرى خلال المواجهة المستمرة منذ أسبوعين، وألا يبقى بالقرب من إيطاليا، مشيرا الي مالطا وتونس، وكذلك الموانئ الأوروبية الشمالية.
قالت سي ووتش إن المهاجرين أصبحوا يائسين بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء استئنافهم بالسماح لهم بالنزول إلى إيطاليا، ونتيجة لذلك، اضطر القبطان ظهر اليوم إلى دخول المياه الإقليمية الإيطالية بموجب قانون الطوارئ.
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