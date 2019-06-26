الدولار يواصل رحلة إرتفاعه أمام الجنيه السوداني

بدأ الجنيه السوداني رحلة جديدة من الهبوط أمام الدولار الأمريكي وسجلت أسعاره إرتفاعا في تداولات اليوم الأربعاء. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن ” أسعار شراء الدولار في تداولات الاسواق السوداء اليوم تراوحت مابين 77-78 جنيها ، عبر الشيكات المصرفية. مقابل 75 جنيها خلال الفترة الماضية ” وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية عبر النقد 71 جنيه مقارنة 69جنيها

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