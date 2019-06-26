الهلال يكسب أهلي شندي.. والمريخ يهزم هلال الأُبيّض في دوري النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجح الهلال في ترويض الأهلي شندي، وأفلت المريخ من كمين الهلال الاُبُيِّض، وحقق الخرطوم الوطني فوزه الأول، بينما تعادل فريقا الشرطة وحي الوادي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لفرق قسم النخبة بمسابقة الدوري السوداني لكرة القدم، التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بملاعب مختلفة في العاصمة الخرطوم.

على إستاد “الجوهرة الزرقاء”، وقف الأهلي شندي ندا قويا للهلال، الذي تحسن أداؤه بنهاية الشوط الأول، لينجح الأخير في السيطرة بشكل كبير على الشوط الثاني.

وأحرز مهاجم الهلال القناص وليد الشعلة هدفي فريقه، جاء الأول في الدقيقة 72 بعد تخطيه أحد المدافعين داخل الصندوق، وسدد بقوة في قلب المرمى، بينما جاء الثاني بضربة رأسية، في الدقيقة 90.

وشكل الدولي السوداني السريع ياسر مزمل خطورة كبيرة على مرمى الهلال عدة مرات، بينما أضاع وليد الشعلة فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 80، حين لعب الكرة فوق المرمى، من مسافة قريبة.

ورفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد الأهلي شندي عند 6 نقاط.

وقد أشرف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للهلال، على مباراة الفريق أمام شندي، بعد عودته من تونس صباح اليوم.

وواصل المريخ انتصاراته، وأفلت من كمين الهلال الاُبُيِّض، بالفوز عليه (3-1) في المباراة التي جرت بإستاد المريخ في أم درمان.

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وأحرز للمريخ خالد النعسان هدفين في الشوط الأول، جاء الأول من تسديدة قوية من خارج الصندوق، وفي الثاني استغل فوضى دفاع الهلال الأبيض في تشتيت كرة عالية، فلحق بها وانفرد بالحارس ووضع الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني قلص المهاجم الموهوب محمد عباس الفارق للهلال الأبيض، وكاد الفريق أن يدرك التعادل، لكن قائد المريخ رمضان عجب نجح في تأمين النتيجة للمريخ بالهدف الثالث.

وأصبح رصيد المريخ 9 نقاط من 3 مباريات، وتجمد الهلال الأبيض عند 6 نقاط.

وبدار الرياضة في مدينة أم درمان، حقق الخرطوم الوطني فوزه الأول، الذي جاء على حساب المريخ الفاشر بنتيجة (2-0).

أحرز هدفي الخرطوم الوطني سعيد صديق والغاني ريتشموند أنطوي، ورفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعرض الفاشر للخسارة الثالثة، وليس لديه رصيد.

وانتهت مباراة حي الوادي والشرطة، في استاد حليم شداد بالتعادل (1-1)، وقد شهدت طرد لاعب الوسط أحمد الجعلي من الوادي، وعوض طُلْبَة من الشرطة.

تقدم الوادي بهدفه عن طريق وائل عبدالصمد، وأدرك الكاميروني مالا لاعب حي الوادي السابق التعادل للشرطة، وقد حصد كل فريق النقطة الأولى من 3 مباريات.

وكالات