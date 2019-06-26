جنوب كردفان.. منح شركات مربعات جديدة للتعدين في الذهب

الخليج 365:

كشفت ولاية جنوب كردفان عن منح مربعات امتياز جديدة لعدد من الشركات للتعدين في محليتي رشاد وتلودي، مبينة ان الاستكشافات والدراسات الجيلوجية والمسوحات وتقارير الشركات أكدت وجود كميات من المعادن النفيسة بهذه المربعات.

وقال د.سعيد حبيب الله مدير الانتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) إن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية بلغ (15) شركة، مشيراً إلى عقد اجتماع مع الجهات المختصة بغرض تفعيل القوانين المنظمة للتعدين معلناً عن انشاء (4) مصانع لتنقية الذهب الخام من الشوائب.

ولفت حبيب الله ان الاجتماع بحث كيفية تطوير نشاط الشركات وزيادة الانتاج ومنع التضارب بين القوانين الاتحادية والولائية والحد من الاثار السالبة للتعدين الاهلي مشيرا الي ان الشركات تقوم بانتاج كميات كبيرة من الذهب والمعادن يومياً.

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