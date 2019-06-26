مطربات يقدن حملة لإعادة ريماز ميرغني إلى الساحة الفنية

أكدت مصادر أن عدداً من المطربات المقربات جداً من الفنانة الشابة ريماز ميرغني يقدن مؤخراً حملة كبيرة لإعادتها من جديد إلى الساحة الفنية ومواصلة نشاطها، وذلك بعد امتحانات قاسية تعرضت لها، بدءاً من إجرائها لعملية جراحية كبيرة،
وانتهاءً بوفاة شقيقها الذي تبرعت له بجزء من كبدها، وبحسب صحيفة السوداني أشارت المصادر إلى أن أبرز المطربات اللائي يقدن الحملة أفراح عصام وصباح عبد الله.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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