مصرع عريس وصديقه دهساً تحت إطارات عربة بالجزيرة

توفى عريس في العقد الثاني من عمره متأثراً بجراحه كما لقى صديقه مصرعه معه في نفس الوقت إثر حادث مروري تعرضا له أثناء استقلالهما ركشة وترجع تفاصيل الحادثة إلى أن العريس الذي أكمل مراسم زواجه في عيد الفطر المبارك

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كان يقود ركشة برفقة صديقه للذهاب إلى إحدى المناطق من قرية النوبة بولاية الجزيرة وكانت عربة روزا تحمل ركاب تسير في الاتجاه المعاكس بحسب صحيفة الدار ،ونتيجة للتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة دهست العربة الروزا الركشة مما أدى لوفاة العريس

وصديقه في الحال عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رسم موقع الحدث بواسطة أورنيك جنائي نقلت الجثث للمشرحة كما دون بلاغ بالحادثة بقسم المرور جهة الاختصاص.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)