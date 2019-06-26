مبارك الفاضل: على “العسكري” ترك “الجدل البيزنطي”.. ولست قابلاً للاستقطاب

التاريخ: 26-يونيو-2019
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حمل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، ، المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” مسؤولية الفراغ الدسعتوري، وطالب “العسكري” بترك “الجدل البيزنطي” والإسراع في تسمية رئيس مجلس الوزراء، وقال إنهم لا يغازلون أحداً، وإنما يتحدثون
بموضوعية ويضعون المجلس العسكري أمام مسؤولياته كاختبار حتى يسلم السلطة، وأكد أن “الحرية والتغيير” غير مفوضة حتى يخاطبونها، واعتبر أن “مناطحة” العسكريين ستأتي بنتائج عكسية، وشدد بأن إعادة الديمقراطية للصادق المهدي غير
ممكنة، وقال إن الإمام يحاول بخبرته وسنه الموازنة بين موقف متطرف وبين العقل، وبحسب صحيفة الصيحة وصف الفاضل، نفسه بأنه غير قابل للاستقطاب، وقال: لست منبوذاً سياسياً”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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