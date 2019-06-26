الطغــــــــــاة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*أو صناعة الطغاة… بحسب البرنامج..

*وهو برنامج تلفزيوني جديد بقناة ناشيونال جيوغرافيك… شدني من أول حلقة..

*وكانت البداية بطاغية كوريا الشمالية الأول…أو الجد..

*ولا تعجب، فقد أورث الجد طغيانه – والبلد بأسرها- ابنه… فأورثها هذا ابنه..

*وكيم إل سونغ كان محبوباً في بداية حكمه… وبسيطاً..

*وهذه هي الخطوة الأولى من خطوات صناعة الطغاة… وفقاً للبرنامج المذكور..

*فكلهم يبدؤون طغيانهم بإظهار الزهد والتواضع..

*ثم ينتقلون إلى الخطوة الثانية وهي التخلص من المنافسين المحتملين… والمعارضين..

*وغالباً ما يشوب عملية التخلص هذه عنف دموي..

*فالطاغية لا تهمه وسائل إزاحة خصمه عن المشهد…. وأفضلها عنده القتل..

*وعقب إفراغهم الساحة من منافسيهم يبدأ الطغاة برامج التمكين..

*فتمكين الموالين من مفاصل الدولة كافة أمر ضروري لضمان إحكام السيطرة..

*ويبدأ الطاغية هذا التمكين بنفسه… فيقبض على كل شيء..

*الجيش… الأمن… الشرطة… الإعلام… الاقتصاد… الخارجية…. وحتى الكشافة..

*فهو القائد الأعلى… والأب الروحي… والكشاف الأعظم..

*ويحكي البرنامج كيف أن كيم حاول أن يتحكم حتى في أدق تفاصيل مواطنيه..

*ماذا يأكلون… وكيف يتعاملون… وفيم يفكرون..

*أما الخطوة الثالثة فهي غرس محبة الطغاة في نفوس أفراد شعوبهم… ولو بالقوة..

*فصورهم في كل مكان… وهي لا تكبر بكبر أصحابها..

*يعني حتى لو بلغ طاغيةٌ ما من العمر ثمانين عاماً تبقى صوره في عمر الزهور..

*وتُحشى مناهج الدراسة بكل أدوات تمجيد الذات الرئاسية..

*وأجهزة إعلام الدولة لا عمل لها سوى عكس جميع حركات الرئيس… وسكناته..

*ثم تبدأ الخطوة الرابعة… متمثلةً في جني ثمار الانفراد بالحكم..

*أو – بعبارة أخرى – التمتع بمباهج الدنيا… بأقصى ما تسمح به شهوة النفس..

*وبأقصى ما تسمح به فسحة العمر…. كذلك..

*فالطغاة يسابقون الزمن من أجل أن يحظوا بأكبر قدر من نعيم الحياة… ولذاتها..

*بل ويكرهون الموت بأكثر مما يكرهه بقية الناس..

*وبمثل كراهيتهم لمن يهدد سلطتهم، معارضاً كان… أو حتى منافساً موالياً..

*ويتحدث البرنامج عن مقت كيم للموت..

*ويشير إلى محاولاته المحمومة – والمجنونة – لإطالة عمره بأي طريقة ممكنة..

*فهو لا يريد أن يموت… وعلى أطبائه أن يفعلوا شيئاً..

*وكنت قد كتبت عن هلع طاغية فنزويلا-شافيز-من الموت… حين جاءه..

*وقد كان أتى-لسوء حظه-عقب تعديله مادة الولاية في الدستور..

*فالسنوات الخمس تمر سريعاً… وتعب هو من التمديد..

*إذن فلتكن الولاية مدى الحياة ليرتاح… وما درى أن الحياة لم يبق فيها مدى..

*والآن (ارتحنا) نحن من طاغية بلادنا البشير..

*ولكنها قد لا تكون راحةً إلا إلى حين..

*إذ يعكف (بعضنا) على صناعة طاغية جديد…. بأحسن ما تكون الصناعة..

*وبأعجل-أيضاً- ما يسمح به عامل الزمن…تجنباً للفراغ..

*وأقترح على قناة البرنامج المذكور أن ترسل فريقها إلى السودان الآن… و سريعاً..

*فهو سيحظى بلحظات (طازجة)، خطوة… بخطوة..

*وليتخذ من مكتب مدير تلفزيوننا القومي مقراً له… في سياق رصده صناعة الطغاة..

*فهو من أمهر (الصُناع !!).