أمن المطار: مشروع الرقابة الإلكترونية كشف كل حالات التهريب التي تتم عبر الصالات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مساعد مدير أمن الطيران للشؤون الفنية بمطار الخرطوم عبد الرحمن عثمان إن مشروع الرقابة الإلكترونية الذي غطَّى المطار بالكامل منذ عام 2016م؛ تمكَّن من كشف كل حالات التهريب التي تتم عبر الصالات، مُشدِّداً على أن كميات الذهب التي تسلَّلت إلى خارج البلاد في العهد السابق تم رصدها عبر الكاميرات ولكن تدخُّل نافذين من ذلك النظام (القوة الجبرية) حال دون إحباطها واسترداد الذهب. وقال مدير المشروع عن شركة التبلدي الاستشارية (الجهة المنفذة) إن تغطية المطار من بوَّابة الدخول وحتى سُلَّم الطائرة تتمَّ عبر (508) كاميرات مراقبة، وأضاف خلال حديثه بورشة (الإعلام والتدقيق الدولي على أمن الطيران) التي أقامتها سلطة الطيران المدني بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة، أمس بالخرطوم، إن تكلفة المشروع بلغت ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف يورو، مؤكداً أن مشروع الرقابة الإلكترونية تمكَّن من القضاء على حالات السرقات التي كانت تتم عبر الصالات، كما نجح في إحباط كافة محاولات تهريب الممنوعات التي نصَّ عليها القانون.

السوداني