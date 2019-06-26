مدير التعليم بالجزيرة يطمئن على العام الدراسي

إطمأن مجلس المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذ فتح الرحمن السيد النذير المدير العام لوزارة التربية والتعليم على سير العام الدراسي الجديد.
حيث أكدت الأستاذة حواء الطريفي مدير إدارة مرحلة الأساس أن بداية العام الدراسي مبشرة رغم الظروف المحيطة بالبلاد، ودعت لضرورة تفعيل دور المشرف التربوي بالوحدات الإدارية والتوجيه الفني.
من جانبه أعلن الأستاذ عماد الدين علي بله مدير المرحلة الثانوية تنفيذ برنامج للطواف الذى غطى عددا من المدارس بغرض الاطمئنان على سير العام الدراسي، كما تناول التدابير التي تم وضعها لتوفير الخبز والوقود بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين بالمحليات .
واستمع المجلس لتنوير حول مشاركة الوزارة في مؤتمر مديري التعليم بالسودان والنتائج الإيجابية التي خرج بها لصالح التعليم. فيما أعلن المدير العام التزامه بتذليل كافة العقبات التي تعترض العام الدراسي الجديد.
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