مدير التعليم بالجزيرة يطمئن على العام الدراسي

إطمأن مجلس المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذ فتح الرحمن السيد النذير المدير العام لوزارة التربية والتعليم على سير العام الدراسي الجديد.

حيث أكدت الأستاذة حواء الطريفي مدير إدارة مرحلة الأساس أن بداية العام الدراسي مبشرة رغم الظروف المحيطة بالبلاد، ودعت لضرورة تفعيل دور المشرف التربوي بالوحدات الإدارية والتوجيه الفني.