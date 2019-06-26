بعد 27 عاما.. نابولي يعيد "قميص مارادونا" من أجل لاعب واحد

أشارت مصادر أن نادي نابولي يفكر "بكسر تقليد" تاريخي اتبعه لتكريم أسطورة النادي دييغو مارادونا، من أجل نجم يسعى النادي لضمه هذا الصيف.

وقالت صحيفة "أس" إن نابولي الإيطالي يفكر بإعادة القميص رقم 10، الذي تم حفظه من الاستخدام، منذ رحيل الأسطورة مارادونا، تكريما له.

وقالت الصحيفة إن رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس، يفكر بإعطاء الرقم 10 للنجم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي يرغب نابولي بضمه هذا الصيف.

وقد تكون فكرة منح الرقم 10 لرودريغيز استراتيجية من من دي لاورينتيس لإقناع اللاعب بالانضمام لنابولي، وجعله أسطورة في المدينة.

ولكن إرجاع الرقم 10 قد يثير حفيظة جماهير نابولي المتعصبة، التي قد لا تتقبل فكرة أن يرتدي الرقم لاعب آخر غير مارادونا.

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ونجح مارادونا بقيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي "سيريا آ" مرتين موسمي 1987 و1990، وهما البطولتان الوحيدتان اللتان حققهما النادي في تاريخ الدوري، الأمر الذي رفع مارادونا لمكانة عالية جدا بين جماهيرهم.

وقال دي لاورينتيس إن رودريغيز هو النجم الأول الذي يريده المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن عمل معه في بايرن ميونيخ الألماني.

وأمضى رودريغيز الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يعود لريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته في ألمانيا، التي استمرت لعامين.