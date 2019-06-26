انتظام عمليات التقديم للوظائف بولاية الجزيرة

وقفت وكالة السودان للأنباء صباح اليوم على سير إجراءات التقديم لعدد (3500) وظيفة جديدة للخريجين طرحتها حكومة الولاية في مختلف التخصصات . وأكد عدد من الخريجين إستطلعتهم وكالة الانباء السودانية (سونا) أكدوا ارتياحهم لعملية التقديم التي تتم بسهولة ويسر، حيث باشرت اللجان المتخصصة أعمالها لإستلام الشهادات والمستندات المطلوبة للتقديم . وفي رئاسة محلية ودمدني الكبري تم فتح ثلاثة منافذ لإستلام المستندات المطلوبة والتي تشمل الشهادة الجامعية والرقم الوطني وشهادة السكن وصورة فوتغرافية .. وتحدد لوظائف الإعلام والشريعة والقانون والإقتصاد والآداب التقديم برئاسة محلية مدني الكبري ووظائف الصحة بوحدة الإيرادات ووظائف التربية والتعليم بوحدة مدني شرق . وتفيد متابعات (سونا) أن إنتظام عمليات التقديم بمحليات الولاية الثماني وسط رضا وقبول من قطاعات الخريجين المختلفه دون اي عقبات . الجدير بالذكر أن فترة التقديم ستستمر من الثالث والعشرين من يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل 2019م .

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