وأضاف الباشا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بل في كنز المعلومات التي يملكها القيادي الإرهابي ورفاقه".
وتابع: "وكشف التنسيق القائم بين التنظيم ومليشيا الحوثي ونظام ملالي طهران لإدارة العمليات الإرهابية في المناطق المحررة".
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط سياسي: "المهاجر" سيكشف التنسيق بين "داعش" والحوثي وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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