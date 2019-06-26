الجاك يطالب المركزى بتطوير إدارة الأوراق النقدية

طالب بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بنك السودان بتطوير ادارة الأوراق النقدية لتسهم في معالجة مشكلة شح السيولة.

وحذر الجاك فى تصريح طبقا (لسونا) من طباعة العملة دون غطاء من الانتاج أو الذهب او احتياطي كبير من موارد النقد الاجنبي لجهة انها ستسهم فى تفاقم معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الاسعار بصورة غير مسبوقة .

وأبان ان حل مشكلة السيولة والاقتصاد السوداني بصورة عامة يكمن فى زيادة الانتاج والانتاجية بالقطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والمعادن وغيرها وذلك لمقابلة الاوراق النقدية المطبوعة اذا اصر بنك السودان على حل مشكلة السيولة عن طريق طباعة مزيد من العملات.

وأبان ان الفئات الجديدة من العملات سواء كانت فئة الالف جنيه او غيرها عندما تضخ فى الاقتصاد لن يقابلها انتاج حقيقي مما يضاعف من معاناة المواطنين مطالبا بنك السودان بتبني سياسات جديدة تعيد ثقة العملاء فى المصارف السودانية مع مراعاة ان يكون حجم الكتلة النقدية فى حدود 20 الى 25% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وذلك حسب النظريات الاقتصادية المعمول بها عالميا .