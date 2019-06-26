وجهان لعملة واحدة..كيف تسببت خيانة الإخوان في مكاسب لمليشيا الحوثي الإرهابية؟

لا تزال جماعة الإخوان بجميع فصائلها، تثبت يوما بعد يوم، أنها حليفة للأعداء الحقيقيين للأمة، جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أبرز تلك الجماعات التي يتحالف معه الإخوان، على اعتبار علاقاتهم التاريخية مع إيران الداعمة لهم، والتي لم يخفيها قادة الإخوان.

خيانات إخوانية

وتثير العديد من الفعاليات السياسية مسألة اختراق صفوف القوات الشرعية المتمثلة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بهياكلها المدنية والعسكرية من قبل جماعة الإخوان المنضوية في التجمع المعروف بـ"حزب الإصلاح"، مؤكدين وجود "خيانات إخوانية" وراء ما حدث.

سقوط مناطق

وذهب البعض، بحسب تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، إلى إرجاع سقوط مناطق من محافظة الضالع بيد الحوثيين، إلى خيانات من قبل قيادات عسكرية إخوانية ضمن القوات المكلّفة بحماية تلك المناطق.

خيانات مستمرة

وأوضح مسؤول محلّي في محافظة عدن أن خيانات الإخوان لم تبدأ الآن بل واكبت جهود تحرير المناطق ومن بينها عدن

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عرقلة جهود التحرير

وبيّن هذا المسؤول أن الإخوان لم يشاركوا عملياً في تحرير عدن، بل عملوا على عرقلة جهود التحرير من خلال إثارة مشاكل وصراعات جانبية مع أطراف أخرى مثل السلفيين ومكونات من الحراك الجنوبي".

دور سلبي لحزب الإصلاح الإخواني

وأكد المسؤول أن الأوضاع القائمة حالياً في تعز، شاهد عملي على الدور السلبي لحزب الإصلاح الإخواني المسؤول عن تأخر فك الحصار الحوثي عن المدينة، حيث لا تزال الميليشيا التابعة له تصرف الجهود نحو الصراع مع القوميين والسلفيين وحزب المؤتمر الشعبي العام".

أموال قطرية ومنشقين

وقالت مصادر محلّية لصحيفة "العرب" اللندنية أن المنشقين إما من الإخوان، وإما ممن تلقّوا أموالاً يرجح أن مصدرها قطر، مشيرة إلى وجود دور كبير للأخيرة في التقريب بين إخوان اليمن والحوثيين بهدف تفكيك جبهة الشرعية، وعرقلة جهود التحالف العربي.

