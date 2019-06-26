بحث والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد مع مدير برنامج الغذاء العالمي بالولاية ديفيد فيداش كوريا موقف تنفيذ الشراكات بين الولاية والبرنامج والمشروعات المنفذة في عدد من المحاور والمناطق بالولاية.
واستعرض مدير البرنامج الأنشطة المنفذة خلال الفترة السابقة عبر البرنامج باعتباره شريكا أساسيا مع الولاية والتي منها الغذاء مقابل التعليم في بعض المناطق بالمحليات الشمالية بالإضافة إلى تقديم الخدمة لطالبي اللجوء بمعسكرات الولاية السبعة فضلا عن دعم صغار المزارعين بالبذور المحسنة وتوفير مدخلات الحصاد لحفظ الإنتاج من التلف وإنشاء المخازن فضلا عن دعم المجتمعات الهشة خاصة المرأة عبر عدد من الأنشطة عبر المنظمات الوطنية.
وأكد الوالي المكلف حسب سونا استعدادهم لتقديم دراسات لبرامج أخرى وتمويلها إلى جانب التوسع على مستوى المحليات الأخرى ومعسكرات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مؤكدا تذليل كافة العقبات التي تعترض برنامج الغذاء العالمي خاصة العمليات التعليمية واستقرار المناطق الطرفية، مشيدا بدور البرنامج والنجاحات التي حققها وسط المجتمعات الستهدفة واستقرار العملية التعليمة بالمدارس عبر الوجبة المدرسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث الشراكة بين كسلا وبرنامج الغذاء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.