بحث الشراكة بين كسلا وبرنامج الغذاء العالمي‎

بحث والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد مع مدير برنامج الغذاء العالمي بالولاية ديفيد فيداش كوريا موقف تنفيذ الشراكات بين الولاية والبرنامج والمشروعات المنفذة في عدد من المحاور والمناطق بالولاية.

واستعرض مدير البرنامج الأنشطة المنفذة خلال الفترة السابقة عبر البرنامج باعتباره شريكا أساسيا مع الولاية والتي منها الغذاء مقابل التعليم في بعض المناطق بالمحليات الشمالية بالإضافة إلى تقديم الخدمة لطالبي اللجوء بمعسكرات الولاية السبعة فضلا عن دعم صغار المزارعين بالبذور المحسنة وتوفير مدخلات الحصاد لحفظ الإنتاج من التلف وإنشاء المخازن فضلا عن دعم المجتمعات الهشة خاصة المرأة عبر عدد من الأنشطة عبر المنظمات الوطنية.