تفاهمات قطرية إيرانية تُنتج اتفاق لتنسيق حوثي إخواني لإفشال التحالف العربي

جهود قطرية إيرانية وتفاهمات انتجت اتفاقاً يتمضن تنسيقاً حوثياً إخوانياً بهدف إفشال التحالف العربي.

وكشفت المصادر، أن "هذا الاتفاق نتج عن تفاهمات إيرانية قطرية وتم التشاور بذلك مع قيادات حوثية عليا ومع قيادات حزب الإصلاح العليا وتحت إشراف قيادات عليا من الإخوان وأبو علي الحاكم"

وعن بنود هذا الاتفاق بشأن إطلاق الأسرى عبر صفقات لتبادل الأسرى يتم بموجبها إطلاق القيادات الواقعة بالأسر من الطرفين".

وتضمن الاتفاق "الإبقاء على الحوثي لزعزعة أمن المملكة والضغط عليها وتحريكه متى ما أرادت إيران وقطر".

كما تشمل بنود الاتفاق - وفقا لمصادر "اليمن العربي" - "تحشيد الجهود من الطرفين لإثارة قضية تواجد الجيش السعودي بالمهرة ورفع القضية عبر المنظمات التابعة للطرفين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع استمرار الدعم للمظاهرات التي تخرج بالمهرة والتي يحشد لها الإصلاح عناصره هناك".

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كما شمل الاتفاق "اعتبار السعودية والإمارات دول احتلال في جميع خطابات وتخاطب إعلام الإصلاح وتوثيق جرائم الدولتين والرفع بتلك الجرائم إلى المحاكم الدولية على أن تقوم توكل كرمان من جانب الإصلاح ورضية المتوكل من جانب الحوثي بتولي المهمة خارجياً"

ويسعى الاتفاق "لافشال التحالف عسكرياً وسياسياً واستنزافه بشتى الوسائل".

كما أفادت المصادر أن القيادي الإصلاحي، ضياء الحق الأهدل الذي وقع الإتفاق عن جانب فرع حزب الإصلاح بتعز عبّر عن تفاؤله بنجاح هذا الاتفاق وأكد التزام الحزب بتنفيذه في إطار محافظة تعز وأن لديه تفويض تام بعقد الاتفاق من قبل مرشد الإخوان المسلمين بتعز عبده فرحان الشهير بـ ”سالم“ وتقديم الضمانات المطلوبة لتنفيذه".

