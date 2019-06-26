مصادر: إتفاق حوثي - إصلاحي لإيواء مقاتلي داعش في محافظة البيضاء

كشفت مصادر محلية وأخرى قبلية في محافظة البيضاء، عن إتفاق بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع قطر، مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإيواء عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة البيضاء.

وبينت المصادر، أن التنسيق والإتفاق شمل عناصر داعش الذين كانوا يقاتلون في سوريا والعراق وغادروها إلى تركيا وقطر بعد إنتهاء التنظيم في سوريا وحصاره في العراق، مشيرة إلى أن الإتفاق بين الفصيلين جاء بناءا على تفاهمات بين قطر وإيران اللتان تزداد علاقتهما تقارباً في إطار إستهداف دول التحالف العربي .

وذكرت المصادر، أن وصول عناصر تنظيم داعش إلى البيضاء وإقامة المعسكرات لهم أثار غضب تنظيم القاعدة الذي يحظى برعاية ودعم حزب الإصلاح ويقاتل في صفوفه تحت مسمى المقاومة والجيش الوطني .. مضيفة أن المواجهات التي إندلعت بين الفصيلين كانت بسبب ضعف التنسيق بينهما وأن داعش تمكن من إنتزاع معسكرات تابعة للقاعدة بفضل الدعم الذي يحظى به من الجانبين .

وأشارت المصادر إلى أن عناصر داعش الذين يحظون بإهتمام ورعاية تركية - قطرية يتمركزون في منطقة يكلا بقيفة رداع وهي منطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات التي لم تنفذ أي عملية عسكرية ضدهم على الرغم من مزاعمها بإنها تحارب "الدواعش والتكفيريين" .

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ بين الحين والآخر عمليات عسكرية جوية على عناصر التنظيم في البيضاء، وذلك ضمن عملياتها العسكرية ضدهم في اليمن .

كما نفذت في وقت سابق عملية إنزال جوي إستهدف منزل طارق الذهب، وأدت العملية إلى مصرع وجرح العشرات من العناصر الإرهابية ومقتل جندي أمريكي مشارك في العملية .

