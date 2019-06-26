الجزولي يرحب بفتح أبواب الحوار مع الكيانات السياسية الحية بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون محمد علي الجزولي، إن استئصال الإسلاميين من الساحة السياسية السودانية ضرب من ضروب اللعب بالنار، لمخالفته للوجدان الجمعي لمكون الحياة الاجتماعية السودانية ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف لدى مخاطبته حشداً من مناصري التيار بشرق النيل، أنهم يدفعون باتجاه تشكيل حكومة انتقالية يتراضى عليها الجميع تحقق رغبات الشعب وتهيء المناخ للانتخابات.

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ورحب الجزولي بفتح أبواب الحوار مع الكيانات السياسية الحية بالبلاد، بما يخدم خطى الوفاق الوطني والاتفاق على متطلبات المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن تيار نصرة الشريعة من خلال أمانة اللجان المجتمعية شكل ألف وتسعمائة أربعة وسبعين لجنة مجتمعية، لتقوم بمهام خدمية وتكافلية مساهمة من التيار في تخفيف العبء الاقتصادي على الشرائح الضعيفة.

الشروق