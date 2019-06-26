وقفة غاضبة في المغرب رفضاً للمشاركة بمؤتمر البحرين

الخليج 365:

لم يتأخر رد الهيئات والفعاليات المغربية المناهضة للتطبيع، على قرار الرباط المشاركة في ورشة البحرين الممهدة لصفقة القرن، التي لم تخف غضبها من قرار المشاركة في الورشة، ودعت إلى التراجع عن قرار المشاركة وإعلان الانسحاب منها.

وأعلن المغرب عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشاركته في مؤتمر المنامة، عبر موظف في وزارة المالية، وذلك “انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار”.

العدل والإحسان

وقال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في المغرب، حسن بناجح، إن “الأنظمة العربية تسحب من عروشها وكروشها إلى ورشة المنامة”.

وتابع في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الخبر اليقين لمشاركة أنظمة العرب في ورشة المنامة كان لدى الكيان الصهيوني منذ مدة، كما عبر عن ذلك مسؤول صهيوني بقوله بالحرف إن الحكام العرب سيشاركون وإلا كروشهم وعروشهم في خطر”.

وأضاف: “من كان ينتظر عدم مشاركتهم في مؤامرة المنامة وكأنه نسي تاريخ الحكام العرب في المساعدة لزرع الكيان الغاصب بأرض فلسطين، وتهجير اليهود لاحتلال الأراضي المقدسة، ثم استحداث القمم واللجان لتوفير الغطاء للاحتلال الصهيوني ولمحاولة تخدير الشعوب وبيعها الأوهام في الوقت الذي يجري التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة والتآمر على المقاومة والمقدسات”.

وسجل: “لكن الجميل والأهم أن بيان المسيرة الشعبية المغربية أصدر حكم الخيانة في حق كل من يشارك في ورشة المنامة لتمرير صفقة القرن

وأفاد: “وحكم الخيانة يكتسب وزنه بالتصديق عليه بإجماع مختلف القوى والأحزاب المغربية الموالية منها والمعارضة، الشعبية منها والحكومية، التي شاركت بقوة في المسيرة التاريخية ليوم الأحد 23 حزيران/ يونيو 2019”.

حزب الاستقلال

وقال الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة: “ما يهم في الموقف من مشاركة المغرب في (ورشة المنامة) هو ألا نسقط في أحد أمرين، الأول، وهو مستبعد بشكل كبير ويتمثل في كون تلك المشاركة هي تأييد مطلق لفضيحة (صفقة القرن)، إذ يبدو من خلال العديد من المؤشرات أن المغرب الرسمي غير متحمس لخطة صهر دونالد ترامب”.

Advertisements

وزاد في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذه المؤشرات تتجلى في التنسيق المغربي الأردني ويمكن العودة إلى تصريحات العاهل الأردني وكذلك الندوة الصحفية بين وزيري خارجية البلدين، كذلك تصريحات وزير الخارجية عقب زيارة كوشنر وعند لقائه وزير الخارجية الفرنسية بخصوص تفاصيل صفقة القرن”.

وأفاد: “إضافة إلى ذلك يمكن اعتبار تأخير تأكيد مشاركة المغرب في ورشة المنامة وضعف تمثيليته فيها التي لن تتجاوز حضور موظف، نوعا من الرفض أو على الأقل عدم تأييد المخطط الذي يستهدف المنطقة، المؤشر الأخير يتجلى في مسيرة الرباط أول أمس والتي كانت مبادرة القوى المدنية المعروفة بتأييدها للقضية الفلسطينية، لكن الجميع يدرك أنها كانت قطعة ثلج على صدر صانع القرار، فالرفض الشعبي يستثمر في صياغة الموقف الرسمي”.

وسجل: “في الوضع الحالي لا يمكن توقع غير هذا النهج، ومن يعتقد أن المغرب الرسمي قادر على اتخاذ موقف جذري واضح ورافض لمسار صفقة القرن، فهو واهم وغير قادر على استيعاب التحولات والتهديدات في المنطقة… لاتخاذ مواقف كبرى يجب أن يكون الموقف الرسمي مسنودا بمؤسسات ذات مصداقية واقتصاد قوي وبوحدة ترابية غير متنازع حولها… في انتظار ذلك، يجب عدم انتظار الوهم ولكن في نفس الوقت عدم تخوين الموقف الرسمي بل دعم جوانبه الممانعة”.

التوحيد والإصلاح

ودعا منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة (التوحيد والإصلاح)، رشيد فلولي، بلاده إلى “الانسحاب من هذا المؤتمر المشبوه وعدم الرضوخ للضغوطات والمساومة على القضية الفلسطينية”.

وقال رشيد فلولي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “فلسطين والمقدسات غير قابلة للبيع والشراء في صفقات، والطريق هو الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الشعبية والرسمية”.

واعتبر أن “حضور بلاده المؤتمر يعد تراجعا عما تم التعبير عنه في مناسبات سابقة ومن طرف مسؤولين سياسيين في الدولة”.

مرصد مناهضة التطبيع

وأدان الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز أيت أوهني هناوي، “المشاركة في مؤتمر المنامة”.

وسجل هناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “فلسطين ليست ببضاعة، وعلى مسلسل الهرولة إلى التطبيع أن يتوقف”.

ويأتي إعلان الرباط عن المشاركة على الرغم من الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن في البلاد؛ رفضا لمشاركتها. وشارك عدد من النشطاء الحقوقيين بالمغرب، في وقفة احتجاجية، الاثنين، رفضا لورشة المنامة الاقتصادية، معلنين رفضهم مشاركة الرباط. وشهدت الرباط الأحد، مسيرة حاشدة رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة، دعت إليها منظمات مغربية.