مصادر تتوقع طرح فئة الـ(1000) جنيه مع مرتبات يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقعت مصادر ببنك السودان المركزي طرح عملة (1000) جنيه الجديدة قريباً بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين، مؤكداً اكتمال طباعة الفئة الجديدة بعد وصول الأوراق الخاصة بطباعتها.

وأوضحت المصادر أن طرح فئة الــ(1000) الجديدة سيسهم في انفراج أزمة توفير السيولة النقدية بالبنوك والصرافات الآلية، مبيناً أن البنك المركزي يقوم بجهود مكثفة لحل الشح في الأوراق النقدية وتوفيرها للمواطنين للتداول، مؤكداً وجود انفراج نسبي في توفير السيولة عبر الصرافات. صحيفة السوداني المادة السابقة طلب وآخر ..!!.. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة وقفة غاضبة في المغرب رفضاً للمشاركة بمؤتمر البحرين

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